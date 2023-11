FNV wil meer loon en leefbare werktijden voor winkelmedewerkers

Vakbond FNV zet zich in voor het loon en de werktijden van winkelmedewerkers en werknemers in distributiecentra. De vakbond heeft diverse eisen naar brancheorganisatie INretail gestuurd, zo is te lezen in een statement. FNV hoopt dat deze eisen worden opgenomen in de cao retail non-food.

FNV pleit voor een loonsverhoging van 14 procent. Daarnaast wil de vakbond dat de ‘opstartminuten en afrondkwartiertjes’ ook gewoon betaald moeten worden. “Veel winkelmedewerkers zijn voordat hun werktijd begint en ook daarna onbetaald aan het werk in de winkel,” zo is te lezen.

“Wij zijn de enige vakbond die opkomt voor structurele verbeteringen en bestaanszekerheid voor de mensen in de winkelstraat. De werknemers van onder andere Albert Heijn, Etos en Ikea hebben na acties betere lonen gekregen. Wij willen dat de salarissen nu in de hele winkelstraat omhooggaan”, aldus Linda Vermeulen, bestuurder bij FNV Handel in het bericht.

De lonen in de winkelstraat zijn al langer een punt van aandacht. Zo voeren medewerkers van De Bijenkorf al ruim een jaar actie, maar tot een overeenkomst is het nog niet gekomen. Daarbij drukken de gestegen loonkosten ook op het resultaat van retailers.