‘FNV zet nieuw actiemiddel in bij De Bijenkorf, roept consumenten op tot boycot’

Vakbond FNV zet in de aanloop naar Kerstmis nog een tandje bij om hogere lonen af te dwingen voor het personeel van De Bijenkorf. De vakbond vraagt consumenten om vandaag en morgen geen inkopen te doen het warenhuis, tenminste niet zolang er gestaakt wordt door werknemers, zo zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga tegen de NOS.

Medewerkers van De Bijenkorf staken al sinds begin december. Ze eisen een loonstijging van tien procent en afspraken over het laten meestijgen van de lonen met de inflatie. De Bijenkorf heeft daar tot nu toe niet aan toegegeven. Inmiddels wordt er ook gestaakt bij Etos, Kruidvat en Holland & Barrett. Elzinga hoopt dat klanten ook daar wegblijven. “Als je ziet dat er een actie aan de gang is, ga dan even niet naar binnen. Hou het geld in je zak en geef het ergens anders uit.”

Tegenover de Telegraaf zegt De Bijenkorf de oproep van de vakbond te betreuren. "Juist nu de warenhuizen voor het eerst in twee jaar weer open zijn in deze prachtige feestmaand."