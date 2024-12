Foot Locker introduceert nieuw winkelconcept in Benelux

Sportretailer Foot Locker rolt een nieuw winkelconcept uit. Het Reimagined winkelconcept is geïntroduceerd in de vestiging in winkelcentrum Hoog Catharijne, Utrecht. Het concept ‘zet nieuwe standaarden voor de winkelervaring in de moderne sneakerscultuur’, aldus het persbericht.

Wereldwijd is het de derde winkel met dit concept van Foot Locker. Eerder opende al een Reimagined winkel in New Jersey en Parijs. Het concept bevat een speciaal ingerichte ruimte voor de nieuwste productlanceringen, interactieve displays die de klantbetrokkenheid moeten versterken en digitale tools die de medewerkers moeten helpen bij voorraadbeheer, flexibele bestelopties en soepelere betaalervaring.

Slavka Jancikova, Vice President Marketing EMEA, zegt: “Met dit nieuwe winkelconcept brengen we Foot Locker’s visie tot leven: een ruimte waar klanten de laatste trends kunnen ontdekken, verbonden blijven met de cultuur en deel uitmaken van een bredere gemeenschap.”

Het nieuwe winkelconcept is onderdeel van Foot Locker’s ‘Lace Up-plan’ dat in 2023 gepresenteerd werd. Hierbij werd al genoemd dat er nieuwe winkelconcepten zouden worden geopend. In 2025 moet al tweederde van de Foot Locker winkels wereldwijd ‘aan de merkstandaarden voldoen’, aldus het bericht.

Het vernieuwde concept van Foot Locker. Credits: Foot Locker

Het Reimagined-concept van Foot Locker. Credits: Foot Locker

Foot Locker's nieuwe winkelconcept. Credits: Foot Locker.

Het nieuwe concept van Foot Locker. Credits: Foot Locker