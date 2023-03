‘Forever 21 plant opnieuw winkelopeningen in Europa’

Fast fashion keten Forever 21 plant volop nieuwe winkels te openen als onderdeel van de groeistrategie, dat meldt Natasha Fishman, Chief Communications Officer van moederbedrijf Authentic Brands, tijdens een gesprek met RetailTrends. Ook voor Europa staan er nieuwe openingen op de agenda.

Allereerst focust Forever 21 zich op de Golfregio (de groep landen in het Midden-Oosten die grenzen aan de Perzische Golf). Naar verluidt plant het bedrijf daar iedere maand een nieuwe winkel te openen. Ook in Europa kijkt Fisman naar nieuwe openingen, maar hoe dat er precies uit gaat zien, kan ze nog niet delen.

Forever 21 opende in april 2014 haar eerste winkel in Nederland. Om precies te zijn, in de Amsterdamse Kalverstraat. Het pand had een winkeloppervlakte van 4500 vierkante meter. Een jaar later opende de Amerikaanse modeketen een tweede vestiging in de Rotterdamse Koopgoot. Dit pand telde 1712 vierkante meter. Forever 21 had ook diverse vestigingen in België. Halverwege 2016 trok het bedrijf zich terug uit België, door de sluiting van de vestiging in Antwerpen vanwege hoge huurprijzen. Twee jaar later trekt het Amerikaanse modemerk zich ook terug uit Nederland.

Nadat Forever 21 grote verliezen draaide in een aantal internationale markten en de online concurrentie toenam, ging het bedrijf failliet. Authentic Brands Group, Simon Property Group en Brookfield Property Partners namen het bedrijf in 2020 over voor een bedrag van 81 miljoen dollar (74,6 miljoen euro).