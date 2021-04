Frankrijk in strenge lockdown voor een maand

Vanaf zaterdag 3 april 2021 gaat Frankrijk voor een maand lang terug in strenge lockdown, dat kondigde president Emmanuel Macron aan. Een strenge lockdown was in negentien departementen al van kracht, maar geldt nu voor het hele land, zo is te lezen in berichtgeving van NU.nl.

Na alarmerende berichten uit ziekenhuizen in en rondom Parijs, greep de regering in. De intensive care afdelingen zouden overvol liggen met coronapatiënten en volgens Macron zou Frankrijk de controle kwijtraken, zo is te lezen op NU.nl.

Op de website van de Franse overheid is te lezen dat alleen bedrijven die basisgoederen en -diensten verkopen, open mogen blijven, inclusief boekhandels, platenzaken, doe-het-zelfzaken, planten- en bloemenwinkels, kappers, schoenmakers, autodealers en bezoeken aan onroerend goed (om contact op gesloten plaatsen te verminderen).

Verdere getroffen maatregelen betreffen: avondklok vanaf 19.00 uur, thuiswerken, niet verder dan 10 kilometer van je woning gaan. Bovendien wordt de aankomende schoolvakantie verlengd met een week. De scholen zullen dichtblijven, maar leerlingen krijgen onderwijs op afstand. Het is in Frankrijk de eerste keer dat scholen door het coronavirus niet open mogen. Echter waren de scholen tijdens de eerste strenge lockdown wel een tijdje dicht, meldt berichtgeving van NU.nl.

De Franse president hoopt met deze strenge lockdown van een maand een einde te maken aan het coronavirus in Frankrijk.