Frankrijk schrapt coronapaspoort deels voor winkelcentra en warenhuizen

De Franse administratieve rechtbank trekt de verplichting om een coronapaspoort te laten zien voor winkelcentra en warenhuizen deels in, dat meldt de Franse administratieve rechtbank op de officiële website.

Volgens de rechtbank moet toegang tot essentiële goederen en diensten worden gegarandeerd - ook tijdens een verslechterde gezondheidssituatie. Dat is voortgekomen uit artikel 1 van de wet van 31 mei 2021 met betrekking tot het coronavirus. De Franse administratieve bank besluit om klanten die geen coronapaspoort hebben, toegang te geven tot winkels die basisgoederen en -diensten verkopen.

Het verplicht tonen van een coronapaspoort om een winkelcentrum of warenhuis binnen te komen was verplicht voor alle winkels die gevestigd zijn in beursgenoteerde warenhuizen en winkelcentra.