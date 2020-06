Frankrijk stelt solden uit tot 15 juli

De koopjesperiode in Frankrijk zal ook later van start gaan, zo meldt de Standaard. In België werd eerder al de solden uitgesteld tot 1 augustus, maar de Fransen hebben gekozen voor 15 juli.

Solden start in Frankrijk altijd al eerder dan in België. Normaal gesproken zou de koopjesperiode in het land dit jaar op 24 juni starten. Minister van Economie Bruno Le Maire heeft nu aangekondigd dat de periode pas van start gaat op 15 juli vanwege de coronacrisis.

Vanwege de verschuiving van de solden wordt gevreesd dat Belgen over de grens hun aankopen gaan doen. Dit kan in Frankrijk, als de Belgen weer worden toegelaten over de grens, of in Nederland waar überhaupt geen sperperiode of solden geldt.