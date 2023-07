Frankrijk stopt met automatisch printen van kassabon

Frankrijk stopt vanaf 1 augustus met het automatisch printen van kassabonnen. Dit in het kader van het toewerken naar een circulaire economie, zo luidt de officiële aankondiging.

Er worden in Frankrijk ruim 30 miljard bonnetjes per jaar geprint, die vaak bij het afval belanden. Uit een onderzoek bleek zelfs dat ruim een derde van de Fransen een kassabon meteen na aankoop weggooit. Dat wil de Franse overheid nu tegengaan. Bovendien zouden de bonnetjes thermisch papier met chemische substanties bevallen. Ook dat wil de Franse overheid terugdringen.

De afschaffing van het automatisch printen, geldt voor heel veel winkels en alle supermarkten. Echter geldt het niet voor alle betalingen. Zo blijven dienstverleners gewoon een bonnetje geven en ontvangt de consument een bonnetje bij de aanschaf van apparatuur. Daarnaast kan een klant een bonnetje bij de winkelier opvragen die per mail of per sms verstuurd kan worden. Retailers moeten dit overigens kenbaar maken middels een display bij de kassa.

Naast Frankrijk bereidt het Belgische Wallonië zich ook voor op deze wetgeving. In Vlaanderen wordt eerst de milieuwinst onderzocht.