Frankrijk verstrengt: niet-essentiële winkels gaan weer dicht

Vanwege de sterke stijging van coronabesmettingen in Frankrijk gaat het land vanaf vrijdag weer verder op slot. Dit heeft president Emmanuel Macron bekend gemaakt. De lockdown duurt tot zeker 1 december als het Franse staatshoofd.

Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels gaan weer dicht. Na twee weken zal de overheid kijken of de situatie zodanig is verbeterd dat de niet-essentiële winkels weer open mogen.

Naast de sluiting van de horeca en winkels is ook reizen tussen regio’s niet toegestaan. De scholen blijven wel open. Mensen mogen alleen voor essentiële activiteiten naar buiten zoals boodschappen doen of om naar werk of school te gaan. Daarnaast mag men maximaal een uur per dag naar buiten om te bewegen.