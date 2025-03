Frans label Sessùn opent de eerste Nederlandse winkel

Sessùn strijkt neer in Nederland. Het Franse merk landt in Amsterdam met de eerste Nederlandse monobrandwinkel.

Het merk heeft meerdere winkels wereldwijd en is bijvoorbeeld ook in Antwerpen te vinden. De nieuwe Nederlandse winkel is te vinden op de Reestraat in Amsterdam.

Sessùn is opgericht in 1996 en omschrijft zich als een ‘zonnig, warm en oprecht merk dat gelinkt is aan het Zuiden van Frankrijk’. Het merk focust daarnaast op ‘lokale ambacht’. Het merk wisselde eind 2024 van handen toen een meerderheidsbelang werd verkocht aan de Italiaanse investeringsmaatschappij Quadrivio Group.