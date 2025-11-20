Frans merk Topologie komt met winkel naar Nederland

De Nederlandse winkelstraat krijgt er een nieuwe debutant bij. Frans merk Topologie is vanaf eind november te vinden aan de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam, zo meldt het merk aan FashionUnited.

Topologie laat zich inspireren door elementen uit het bergbeklimmen, maar implementeert deze in items voor het alledaagse stadse leven. Denk aan diverse soorten tassen en bijbehorende accessoires zoals sjaals en capuchons.

Topologie heeft al winkels in Parijs, New York en Londen en maakt nu de stap naar Nederland. De winkel draait om het ‘Topologie Wares System’. “Zoals bergbeklimmers hun klim voorbereiden door hun gear bij elkaar te zoeken, laat dit systeem de urban explorer hun eigen gepersonaliseerde collectie cureren”, aldus het bericht. Het systeem kent ruim 100 verwisselbare banden en riemen die lijken op klimtouw en hardware.