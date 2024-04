Frans Muller Benelux ontvangt predicaat Hofleverancier

Distributeur van schoenverzorging, inlegzolen en accessoires Frans Muller Benelux ontving op 12 april het predicaat Hofleverancier en vierde dat tegelijkertijd met het 170-jarige jubileum. Rutger Muller, directeur bij het bedrijf, nam het predicaat in ontvangst van de commissaris van de koning tijdens een feestelijke jubileumavond.

Voor Muller betekent het predicaat Hofleverancier iets bijzonders, want men krijgt het niet bij een pakje boter, zo deelt hij. “De aanvraagprocedure was een hele pittige en heeft lang geduurd. In 2002 stond mijn vader nog aan het roer van het bedrijf en we wilden dat jaar de aanvraag indienen. Spijtig genoeg slaagden we toen niet in het leveren van genoeg bewijsmateriaal voor de vaststelling van de oprichtingsdatum.”

“Niet zo gek, want de Kamer van Koophandel bestaat ‘pas’ 100-jaar. In 2022 deden we opnieuw een poging. Met behulp van Groninger Archieven lukte het ons om met extra indirect bewijs zoals financiënboekjes, krantenartikelen en brieven verstuurd tijdens en na de Tweede Wereldoorlog toch uiteindelijk een compleet dossier in te kunnen dienen. Naast alle bewijslasten moet ook de onderneming en de directie te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn. Als je dan na lang wachten hoort dat je alles met goed gevolg hebt doorstaan, geeft het ontzettend veel voldoening.”

Frans Muller Benelux is naar eigen zeggen uitgegroeid tot een distributeur van toonaangevende merken. Het bedrijf heeft een klantenkring van zo’n 4.000 retailers in de Benelux.