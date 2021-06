Frans warenhuis La Samaritaine verplaatst heropening naar eind juni

De opening van La Samaritaine, een iconisch Frans warenhuis, zal plaatsvinden op 23 juni 2021, na wijzigingen in de interne agenda van LVMH, aldus Frans nieuwsbureau AFP. De opening stond oorspronkelijk gepland op 19 juni.

Het gebouw dient niet alleen als warenhuis, maar telt ook 15.000 vierkante meter aan kantooroppervlakte, een kinderopvang met 80 bedden en 96 sociale woningen die beheerd worden door Paris Habitat. De winkel telt 20.000 vierkante meter waar zo’n 600 luxemerken verkrijgbaar zijn die mode, lifestyle en gastronomie combineren.

La Samaritaine bestaat uit vier gebouwen, waarvan een een als historisch monument staat aangeschreven. Deze gebouwen staan bekend voor de Art Nouveau en Art Deco stijl. Het warenhuis aan de rue de Rivoli in Parijs werd in 2005 gesloten om veiligheidsredenen in verband met de kans op instorten. In 2020 zou de winkel heropenen voor zijn 150e verjaardag. Echter kon dit niet doorgaan wegens het coronavirus.