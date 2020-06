Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam breiden uit door middel van pop-up’s

Schoenmerken Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam zijn verder uitgebreid. Dit doen de zustermerken door middel van gezamenlijke pop-up’s.

Op de LinkedIn-pagina’s van de merken is te lezen dat de afgelopen tijd drie nieuwe pop-up outlets zijn geopend. De tijdelijke winkels zijn geopend in Eindhoven, Maastricht en Utrecht. De komende twee weken zal ook een pop-up volgen in het centrum van Groningen.

Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam maakte vorig jaar een doorstart onder de RNF Group. RNF is de eigenaar van onder andere Ferro Footwear, maar ook van Mexx.