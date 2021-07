‘Freedom Day’? Britse winkeliers houden een slag om de arm, Frankrijk verplicht ‘coronapas’

Vandaag vieren de Britten ‘Freedom Day’: in hun land worden bijna alle coronamaatregelen geschrapt. De mondkapjesplicht en de afstandsregel komen te vervallen; nachtclubs kunnen weer open. Test- of vaccinatiebewijzen zijn niet nodig voor toegang. Nu tweederde van de Britse bevolking volledig gevaccineerd is, kiest de overheid ervoor om te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de Britten. Tegelijkertijd bestaat er scepsis tegenover de versoepelingen, want met 50.000 besmettingen per dag heeft Groot-Brittannië momenteel een van de hoogste aantallen nieuwe infecties ter wereld. Ook retailers houden hier en daar een slag om de arm.

“Hoewel veel van onze klanten al langer dan een jaar hebben uitgekeken naar deze dag, zullen er ook veel zorgen zijn over wat hierna komt”, schrijft de General Manager van de London Designer Outlet in een persbericht. In de outlet worden klanten ‘actief aangemoedigd’ om hun mondkapjes op te houden. “Wij geloven dat het belangrijk is om nog iets langer te wachten met het afdoen van de mondkapjes, zodat iedereen comfortabel en veilig kan shoppen.” Tu Clothing en Tesco hebben al aangegeven hetzelfde te zullen doen, zo schrijft Fashion Network.

Verschillende retailers, waaronder juwelier Beaverbrooks, laten de keuze aan de klanten - maar het personeel blijft zelf voorlopig mondkapjes dragen. Volgens The Independent kijken veel winkelmedewerkers helemaal niet zo uit naar de komende tijd: ze vrezen verwarring onder klanten, en angst bij oudere consumenten.

Primark koos in de aanloop naar ‘Freedom Day’ voor een preventieve aanpak: afgelopen weekend konden klanten zich laten vaccineren in winkels in Bristol en Leeds. De bedoeling was om het ‘makkelijker dan ooit te maken voor mensen, in het bijzonder jongvolwassenen, om zich te laten beschermen’, aldus een medewerker van de NHS tegenover RTE.

Vaccineren bij de Primark, coronapas in Frankrijk

Frankrijk gooit het intussen over een andere boeg. Hier wordt deze week de omstreden ‘coronapas’ ingevoerd. Fransen hebben de pas nodig om toegang te krijgen tot grote evenementen en publieke gelegenheden met veel mensen. In de pas staat dat iemand negatief getest, immuun of gevaccineerd is. Vanaf augustus is de pas ook nodig voor toegang tot horeca en winkelcentra. De invoering van de pas leidde de afgelopen week tot protesten onder Fransen die vinden dat de pas hen onterecht dwingt tot vaccinatie, omdat ze anders niet aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Tegelijkertijd bleek de pas voor veel landgenoten aanleiding om alsnog een vaccinatie-afspraak te maken.