Freek Nietsch Mannenmode in Enschede sluit deuren

Mannenmoderetailer Freek Nietsch sluit eind dit jaar de deuren. Achter de sluiting zit een samenkomst van redenen waaronder het ontbreken van een opvolger, zo is te lezen op de Instagrampagina van de zaak.

Naast het ontbreken van een opvolger worden ook een aflopend huurcontract en een oplopende leeftijd genoemd als redenen. Makkelijk was het besluit om de zaak te sluiten echter niet, zo blijkt op Instagram. “Met pijn in ons hart”, zo is er te lezen. De winkel sluit per 1 december 2024.

De zaak benadrukt dat er nog een nieuwe najaars- en wintercollectie geleverd wordt en dat het team klaar staat tot december om mensen te helpen.