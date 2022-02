French Connection maakt opmars in Nederlandse retaillandschap met nieuwe agent Bodewes Fashion

Bodewes Fashion is de nieuwe Nederlandse agent van French Connection. Dat is te lezen in een persbericht van Bodewes Fashion. Het agentschap hoopt dat Nederlandse vrouwen het Britse merk de komende tijd zullen ‘herontdekken’, zo staat in het bericht.

French Connection had in Nederland de afgelopen twee jaar geen eigen agent. Het werd alleen verkocht bij de brandstore in de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam en online, zo vertelt Mirjam Stehman, eigenaar en directeur van Bodewes Fashion, aan de telefoon. “De bedoeling is om de komende tijd nieuwe relaties voor French Connection te vinden.”

Stehmann is blij dat French Connection nu deel uitmaakt van het Bodewes-portfolio. “Toen ons werd gevraagd agent te worden voor French Connection wisten wij al snel dat het merk bij ons, de merken die wij voeren en bij ons klantenbestand past. Het is ontzettend stijlvol, vrouwelijk en vooral heel kleurrijk.” Sinds kort hangt de damescollectie bij Bodewes Fashion in de showroom, en de eerste reacties zijn positief, zegt Stehmann. “Het is ook echt wat anders. Wij geloven hier enorm in.” Volgens Stehmann zijn al meerdere retailers ingestapt.

French Connection werd in 1972 opgericht door de Brit Stephen Marks en viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. Het merk heeft verschillende productlijnen: een lijn voor heren- en een voor dameskleding, en een lijn met interieurartikelen. Bodewes Fashion representeert alleen de dameslijn, waarvan jaarlijks twee hoofd- en twee tussencollecties worden gepresenteerd.

Bodewes Fashion representeert in Nederland verschillende damesmodemerken, waaronder Inwear, Part Two en Nü Denmark. Sinds 2020 heeft het agentschap een showroom in Naarden.