Friese modeketen Jensen Family Shop trekt naar Zwolle

Jensen Family Shop opent in augustus een winkel in Zwolle. De Friese modeketen doet zijn intrede in het oude pand van Shoeby in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid, zo wordt bevestigd aan Indebuurt.

Jensen Family Shop is ruim twintig jaar een begrip in Friesland. Zo heeft de modeketen vestigingen in Dalfsen, Dronten en Kampen. In augustus komt daar een filiaal in Zwolle bij. In de winkel zullen consumenten verschillende modemerken vinden voor jong en oud; van Flinq, Bakkaboe en Unlocked tot So Soire, City Life en Stonecast.

De opening van de winkel staat gepland op 29 augustus aan de Van der Capellenstraat 242 in Zwolle.