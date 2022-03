Friese modewinkel Meneer & Mevrouw Hoekstra overgenomen

De Friese modewinkel Meneer & Mevrouw Hoekstra in Stiens wisselt van eigenaar. Erik Oomen en Coby Oomen-Hitman dragen de winkel over aan Wim Hoekstra, de zoon van de vorige eigenaren, zo is te lezen in een persbericht.

De overdracht vindt begin augustus dit jaar plaats. Dan wordt Wim Hoekstra, de zoon van Taco en Corrie Hoekstra waarvan Oomen en Oomen-Hitman de zaak weer hebben overgenomen, de nieuwe eigenaar. Belangrijk is dat het totale winkelconcept in de huidige vorm voor klanten behouden blijft en ook al het personeel blijft aan. Ook de naam van de winkel blijft hetzelfde.

Oomen en Oomen-Hitman verhuisde de zaak naar de Langebuorren in Stiens, verbouwde diverse malen en introduceerde een webshop. Beide voelde dat het ‘de hoogste tijd’ is om andere wegen in te slaan, aldus het bericht. Zo gaat Oomen-Hitman terug naar haar roots in de gezondheidszorg en begint ze een praktijk aan huis.