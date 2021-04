Funkie House over het nieuwe winkelconcept: “Den Haag miste een vrouwen speciaalzaak”

Streetwearwinkel Funkie House heeft onlangs, nog stilzwijgend, zijn nieuwe winkelconcept in Den Haag gelanceerd: Funkie Women. Het winkelconcept richt zich op de vrouwelijke doelgroep. FashionUnited nam virtueel een kijkje in de nieuwe winkel en sprak met assistent-bedrijfsleider Charlotte van de Laar.

Funkie House beschikt in Rotterdam al over een damesafdeling van 200 vierkante meter. Het is dus niet de eerste winkel onder Funkie House die vrouwenmode gaat verkopen. Echter is het nieuwe winkelconcept wel de eerste winkel die zich richt op de vrouwelijke doelgroep.

De eerste vraag die FashionUnited stelt, krijgt een duidelijk antwoord van Van de Laar. “Wanneer hakten jullie de knoop door om een nieuw winkelconcept te creëren?” “Na dertig jaar Funkie House is het wel tijd voor iets nieuws. Het idee om een nieuw winkelconcept te lanceren borrelde al langer, maar nu is het zover. We kozen ervoor ons te focussen op zijtakken van Funkie House. Het nieuwe winkelconcept, Funkie Women, focust zich op een deel van de doelgroep: vrouwen.”

Vrouwelijk streetwear winkels ontbreken in de winkelstraat

“Waarom we ons op een winkelconcept gericht op vrouwen focussen? Simpel: Den Haag mist een vrouwelijke streetwear winkel. De stad heeft veel skatewinkels en mannenboutieks, maar bijna geen speciaalzaken voor vrouwen”, vertelt Van de Laar telefonisch. Een vrouwenzaak is volgens de assistent-bedrijfsleider een mooie toevoeging voor de winkelstad. Echter verkoopt Funkie Women niet alleen vrouwenmode; er is ook mannenkleding te vinden. “In winkels is er vaak een scheiding te zien: links mannen, rechts vrouwen (of andersom). Het is logisch dat een vrouw bij de vrouwenafdeling kijkt en een man bij de mannenmode. Tegenwoordig overlapt mannen- en vrouwenmode steeds meer. Dus is die scheiding nog nodig? Wij vinden dat mannenkleding door vrouwen gedragen kan worden. Door wat mannenitems toe te voegen aan de collectie, willen we de toegankelijkheid om mannenkleding, als vrouwzijnde, te kopen vergroten. Daarnaast wordt streetwear niet meteen als iets vrouwelijks gezien. Funkie Women maakt dus een stoere-vrouwen-statement: Als vrouw kan en mag je alles dragen wat je wilt, want dat kan een vrouw”, licht Van de Laar telefonisch toe.

Het stoere zusje van Funkie House

Funkie Women is het nieuwe winkelconcept onder de grote broer, Funkie House: In de winkel is veel overlapping te zien, maar heeft een andere touch gekregen. “We hebben gekozen voor een andere huisstijl qua kleuren: meer aardetinten. Funkie Women is een stoere vrouw, dus we wilden het niet te vrouwelijk hebben. Geen roze of glitters, maar aardetinten. Dit heeft tevens te maken met de actualiteit en trends: nature, vrouw zijn en het is tijdloos. Dat zijn aspecten die tegenwoordig steeds belangrijker worden”, vertelt Van de Laat telefonisch.

Eigen initiatief

Een nieuw winkelconcept openen in de coronacrisis is niet makkelijk. Ook Funkie House heeft hier last van. Echter was het nieuwe winkelconcept slechts een makkelijke, kleine aanpassing voor het bedrijf. “Het idee verzinnen en uitwerken hebben we met mijn baas (Wilco van der Werf), onze inkoopster (Rachel Spanjersberg), een andere assistent-bedrijfsleider (Marlene Ehlers) en ikzelf gedaan. Van daaruit hebben we met onze grafische vormgever en fotografen alles lokaal opgepakt. We hebben een team dat al jaren samenwerkt, dat maakte het makkelijk en superleuk om dit nieuwe winkelconcept op te stellen. Daarnaast hebben we de winkel zelfs samen geverfd. Dat maakt het dat we trots zijn dat ons ‘kindje’ af is.”

De toekomstplannen

Met dit nieuwe winkelconcept ligt er voorlopig nog geen verdere uitbreiding op de planning. “Er is altijd ruimte om te kijken wat we onder Funkie House nog meer kunnen doen op langere termijn. Als dit nieuwe concept bevalt, kijken we wat we nog meer kunnen toevoegen in de streetwearmode. Streetwear is altijd in beweging, dus kansen zijn er zeker. Naast het uitbreiden van Funkie House, staat responsibility hoog op de planning. Ik merk dat steeds meer merken, die wij inkopen, hun verantwoordelijkheid pakken door bijvoorbeeld organisch katoen te gebruiken. In de loop van de jaren zal daar meer florering in te zien zijn”, licht Van de Laar telefonisch toe. Daarnaast zal, volgens de assistent-bedrijfsleider, de klantenfocus in de fysieke winkel naar een hoger niveau getild moeten worden. “Hier zal een grote verandering in plaatsvinden. Er is op dit moment een grote onlineshop-beweging actief. De belevenis in de fysieke winkel wordt daarom belangrijker: je moet bijvoorbeeld een mooi, oprecht verhaal kunnen vertellen over ieder item wat in de winkel hangt. Dat zorgt ervoor dat de klant met een voldaan gevoel de winkel uitloopt”, aldus Van de Laar telefonisch.

Funkie Women is onlangs, nog stilzwijgend, geopend. Een grote opening laat nog even op zich wachten wegens de strenge coronamaatregelen. Funkie Women is wel al open voor winkel op afspraak en is gevestigd in de Schoolstraat te Den Haag.

Beeld: Anne-Claire Lans