G-star flagship getransformeerd tot vintagewinkel van Boas

De voormalige G-Star flagshipstore aan het Rokin in Amsterdam krijgt per 1 november een nieuwe huurder: vintageverkoper en upcycle-merk Boas. Het wordt de derde winkel naast die iets verderop, in de Kalverstraat, en die in Utrecht.

Waar vroeger nieuwe kleding de rekken vulde, hangen straks duizenden zorgvuldig geselecteerde vintage items, waaronder stukken van G-Star zelf. In het persbericht spreekt Boas van een transformatie; G-Star is een voorbeeld voor Boas, door de sterke focus op innovatie.

Zelf werkt Boas óók aan een groot innovatief project: het ontwikkelen van robots om vintage kleding sneller te kunnen verwerken, in samenwerking met zusterbedrijf VNYX. Met behulp van AI-software worden tweedehands kledingstukken automatisch gemeten, gestyled, gefotografeerd en online geplaatst, waardoor vintage sneller, goedkoper en winstgevender wordt dan fast fashion. Eerder dit jaar voerde Boas een guerilla-actie, onder andere om investeerders te trekken voor het project: het hing letterlijk ‘de vuile was buiten’ te Amsterdam Centraal.

Boas heeft bovendien een sociale missie: 90 procent van de winst is bestemd voor goede doelen, die de mode-industrie indirect helpen verduurzamen. Vooralsnog maakt Boas geen winst.