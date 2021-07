G-Star Raw lanceert gratis reparatieservice

Kledingmerk G-Star Raw lanceert een reparatieservice in Nederland, zo is te lezen in het persbericht van het kledingmerk. Dat doet G-Star om consumenten te stimuleren hun broek te laten repareren in plaats van weg te gooien en zo de ecologische voetafdruk van de mode-industrie te verkleinen.

Het Certified Tailors-project is gelanceerd als pilot in Nederland en telt zes deelnemende kleermakers: Tailors of Amsterdam (Amsterdam), Den Bosch Fashion (Den Bosch), Twins (Den Haag), Linmans (Eindhoven), Naadloos (Rotterdam), Oeramia (Utrecht). Consumenten kunnen hun broek gratis laten repareren, omdat G-Star de kosten voor de reparaties op zich neemt, zo staat in het persbericht.

De reparatieservice is een duurzaamheidsinitiatief dat onderdeel uitmaakt van het RAW Responsibility-programma.