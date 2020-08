G-Star Raw sluit alle winkels in Australië

G-Star Raw heeft geen koper gevonden voor zijn winkels in Australië en sluit daarom nu alle winkels op het continent, zo meldt de Australian Times. Hierdoor raken zo’n 200 werknemers hun baan kwijt. Het Nederlandse denimbedrijf vroeg eerder al uitstel van betaling aan in Australië en de Verenigde Staten en maakte een reorganisatie bekend als gevolg van Covid-19.

Er was goede hoop dat er een koper gevonden zou worden voor de 57 G-Star-winkels in Australië, maar ondanks een uitvoerige marketingcampagne is het Ernst & Young, die als beheerder was aangesteld, niet gelukt om een koper te vinden. “Voor de Corona-crisis was het al slecht gesteld met de retail in Australië en dat er nu geen koper is gevonden, laat zien dat er ook een hoge mate van onzekerheid over de toekomst heerst,” zo vertellen Ernst & Young beheerders Justin Walsh, Stewart McCallum en Sam Freedom.

G-Star heeft wereldwijd 2100 werknemers en eerder werd al bekend gemaakt dat tien procent van de banen geschrapt wordt. Hoe het met de winkels in de Verenigde Staten zit, waar ook uitstel van betaling is aangevraagd, is nog niet bekend.

Beeld:Facebook / G-Star Raw