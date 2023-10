G-Star stapt in tweedehandsmarkt met lancering Rewear

G-Star gaat ook de tweedehandsmarkt bedienen. Het Nederlandse modemerk lanceert namelijk Rewear - een vintageplatform waar consumenten tweedehands G-Star items kunnen kopen en verkopen. Dat wordt bekendgemaakt in een persbericht. Het doel van het platform is de levensduur van G-Star kleding te verlengen.

Door Rewear kunnen consumenten de kledingstukken die ze niet meer dragen online of via de G-Star winkels inleveren. Het vintageplatform gaat nu zijn eerste fase in en is daarom enkel in Nederland beschikbaar.

Rewear is onderdeel van de circulaire ‘repair-rewear-recycle’-strategie, zo is te lezen. "G-Star kleding is ontworpen om lang mee te gaan. Met onze repair, rewear, recycle programma’s maken we het eenvoudiger om die levenscyclus nog verder te verlengen en te voorkomen dat kleding als vuilnis eindigt. Zo verbeteren we samen onze impact”, aldus Rebecka Sancho, hoofd duurzaamheid bij G-Star, in het persbericht.