Ga jij ook in 2023 met een glimlach naar je werk?

Meer sporten, minder drinken, meer tijd met je naasten doorbrengen. Goede voornemens, wie heeft ze niet? Het nieuwe jaar is een uitstekend moment om eens rustig vooruit te kijken en je eigen toekomst uit te stippelen. Óók op werkgebied. Goede werkvoornemens kunnen jou helpen om 2023 met een boost van start te gaan én helemaal klaar te zijn voor de jaren erna.

Het stellen van goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar kan een leuke en motiverende manier zijn om jezelf te helpen om persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Het geeft je iets om naar uit te kijken en kan je helpen om gemotiveerd te blijven. Door goede voornemens te stellen, kan je jezelf helpen om persoonlijke en professionele doelen te bereiken en om het beste uit jezelf te halen. Gun jezelf die persoonlijke ontwikkeling!

Dat klinkt allemaal leuk, maar waar moet je beginnen, horen we je denken. Hoe stel je die doelen? Weet je eigenlijk wel wat je wil bereiken, of misschien wel anders wil doen in je werk? Wil je nog dingen leren of juist meer doen met je talent? Persoonlijke ontwikkeling betekent dat je bewust werkt aan je eigen groei en ontwikkeling, zowel professioneel als persoonlijk. Dit kan helpen om het beste uit jezelf te halen. In de winkel werk je dag in dag uit om jouw klanten die glimlach op hun gezicht te toveren. Je zorgt dat de klanten blij zijn en hun behoeften vervuld worden. En hoe fijn is het als je zelf ook met veel plezier aan het werk kunt zijn, én blijven. Als je blij bent, ben je gemotiveerder en productiever.

Gratis coaching

Wist je dat je dit allemaal niet alleen hoeft te doen? Er zijn veel loopbaancoaches die je kunnen helpen bij het ontdekken van wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Loopbaancoaches kunnen je helpen bij inzicht in je vaardigheden, interesses en talenten. Ook helpen ze je bij het maken van stappen om je doelen te bereiken. Dit kan betekenen het ontwikkelen van een loopbaanplan, het zoeken naar opleidingsmogelijkheden of het verkennen van nieuwe carrièrekansen. Nieuwsgierig naar de gratis mogelijkheden? Bekijk hier het aanbod!

Werkplezier

Als jij weet waar je het meeste werkplezier uit haalt en waar je talent voor hebt, dan ben je al een heel eind! En, geen zorgen. Dat hoef je niet allemaal zelf te verzinnen. Check de toolbox of doe de loopbaancheck. Zo ontdek je hoe je de eerste stappen kunt zetten naar persoonlijke ontwikkeling.

Natuurlijk draait niet alles in het leven om werk. Ontspanning is een zeker zo belangrijk onderdeel van je leven. Dus helemaal niet gek als een van je voornemens is om meer te genieten van je leven buiten je werk. Breng voldoende tijd door met vrienden en familie. Beweeg voldoende en haal energie uit dingen die je leuk vindt!

Veel werk- & ontwikkelplezier gewenst! Maak een vliegende start en neem snel een kijkje op jouwtalentindewinkel.nl