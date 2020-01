Gabbiano lanceert nieuw shopconcept en maand leveringen

Het snelgroeiende jeans- en casual merk Gabbiano zal tijdens de komende editie van de Modefabriek haar nieuwe retail shop systeem presenteren.

Shopsysteem

Het shopsysteem bestaat uit verschillende flexibele modules waarbij er voor zowel hang, leg en frontpresentatie gekozen kan worden. Het materiaal van het nieuwe meubilair bestaat uit geborsteld staal in combinatie met gerookt eikenhout en melkglas waardoor een eigentijds en stijlvol geheel ontstaat. Lichtgevende logo’s en pos materiaal zorgen voor de finishing touch. Het nieuwe shop systeem zal als basis dienen voor de eveneens in 2020 te lanceren Gabbiano Corners.

Met de lancering van het nieuwe shop systeem zet het merk de volgende stap naar verdere groei en een nauwere samenwerking met haar klanten in binnen en buitenland.

Maand leveringen

Als gevolg van bovenstaand en om nog beter in te spelen op de markttendensen, zal Gabbiano vanaf het najaar van 2020 een start gaan maken met maandelijkse leveringen. Het merk komt hiermee tegemoet aan de wensen van de klant en speelt in op het veranderende koopgedrag van de consument.

Om een sterk merkbeeld neer te zetten zal de komende AW20 collectie bestaan uit drie “ ready to wear ” drops die per maand uitgeleverd worden. Op deze wijze ontstaat er iedere maand een nieuw en fris beeld in de winkels en bovendien zal door gespreide levering de facturen druk afnemen. De AW Flash collectie (schrijfronde Mei) voor levering oktober zal hiermee komen te vervallen.

MODEFABRIEK | GABBIANO STAND N228