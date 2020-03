Game corner, selfie spots en lounge: H&M zet in op ‘experience’ in vernieuwde winkel op de Dam

H&M steekt de winkel op de Dam in Amsterdam in een nieuw jasje. De Zweedse keten gaat in de vernieuwde winkel extra inzetten op ‘experience’, zo meldt het bedrijf in het persbericht. Denk aan persoonlijk beauty-advies, afrekenen in de paskamer, een photobooth, lounge area en een game corner.

“Alles is erop gericht het de klant zo makkelijk mogelijk te maken en door het gehele pand op verschillende manieren te verrassen en inspireren,” aldus H&M. “Op iedere verdieping is wel iets unieks, interactiefs of fotogenieks te vinden,” aldus Susan Krau, country manager van H&M Nederland. Naast vaste elementen in de winkel zullen er met regelmaat ook optredens van singer-songwriters en beautyclinics van make-up artiesten plaatsvinden. In de winkel is het daarnaast ook mogelijk online bestellingen op te halen of te retourneren bij een speciale servicebalie.

H&M is sinds 2017 actief bezig met het testen van nieuwe winkelconcepten. Tijdens een perspreview in Stockholm afgelopen november meldde de Zweedse keten nog dat ze per winkel gaan kijken hoe ze de lokale clientèle het beste van dienst kan zijn. Zo kreeg de Sergel Torg winkel in Stockholm een speciale beauty-bar, een kledingverhuurservice en extra vroege openingstijden. De winkel in Mitte Garten in Berlijn testte weer met de verkoop van tweedehandskleding.