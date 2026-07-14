GANG heeft een nieuw adres: Showroom in Düsseldorf

Wie tijdens de Fashion Days in Düsseldorf is, moet een kleine omweg inplannen. GANG heeft namelijk een nieuw thuis.

Vanaf nu ontvangt het merk inkopers en partners in een prachtige, oude villa aan de Lützowstraße 1. Hoge plafonds, veel licht, charmante details en volop ruimte voor wat in de hectische drukte van de Fashion Days soms te kort komt: goede gesprekken, nieuwe impulsen en de passie voor mode.

En dat is precies waar het bij GANG om draait. Al meer dan dertig jaar ontwikkelen we broeken en denim. Voor vrouwen die waarde hechten aan kwaliteit, de juiste pasvorm en kleding die goed voelt. Niet alleen op de huid, maar ook in het dagelijks leven.

Met de nieuwe showroom hebben we een plek gevonden die perfect bij ons past. Een plek met een ontspannen sfeer. Hier kun je aankomen, op adem komen en de collectie ontdekken zoals deze bedoeld is: relaxed, authentiek en met veel liefde voor detail.

Natuurlijk staan de nieuwste pasvormen en de actuele collectie centraal. Maar net zo belangrijk is voor ons de persoonlijke uitwisseling. De gesprekken over de behoeften van klanten, over de retail en over wat mode vandaag de dag kan betekenen als het echt past bij de mensen die het dragen.

Kortom: GANG kijkt uit naar uw bezoek.

Stop-over in het misschien wel coolste appartement tijdens de Düsseldorf Fashion Days:

GANG

Chini & Company

Showroom

Lützowstraße 1

40476 Düsseldorf

Join our GANG! Al meer dan dertig jaar ontwikkelen we broeken en denim met een speciale focus op pasvorm, kwaliteit en een productie die voornamelijk in Europa plaatsvindt.