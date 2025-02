GAS revolutioneert retailervaring met nieuw winkelconcept en internationale strategie

GAS onthult zijn nieuwe winkelconcept, een belangrijke mijlpaal in de retailstrategie van het jeansmerk. Het concept, dat tijdens Pitti 2025 voor het eerst werd gepresenteerd aan key accounts, het verkoopnetwerk en een selecte groep genodigden, herdefinieert de winkelervaring met een eigentijds design en een innovatieve visie op de relatie tussen merk en klant. "Dit project weerspiegelt onze wens om te evolueren en te innoveren, terwijl we de authenticiteit behouden die ons altijd heeft gekenmerkt," aldus Rino Castiglione, CEO van GAS Jeans.

Een minimalistisch en meeslepend design

Het nieuwe winkelconcept van GAS combineert industriële materialen zoals staal en polycarbonaat met een kleurenpalet gedomineerd door blauw, grijs en wit, wat een meeslepende en essentiële omgeving creëert. Het design wijkt af van de standaard in de jeanswereld en speelt met transparantie, textuurrijke oppervlakken, metalen details en ledverlichting om de kledingstukken te accentueren en een unieke winkelervaring te bieden. Het design maakt ook gebruik van details van echt denim, zoals gordijnen en zitmeubelen, om de authenticiteit van het merk te benadrukken.

De nieuwe ruimtes zijn ontworpen om de identiteit van het merk te versterken en de klant mee te nemen op een reis door de wereld van GAS, in een perfecte balans tussen minimalistische esthetiek en retailfunctionaliteit. Het gebruik van modulaire structuren en transparante wanden maakt het mogelijk de ruimte eenvoudig aan te passen aan de seizoensbehoeften en de nieuwe collecties, waardoor elk winkelbezoek een dynamische en steeds vernieuwende ervaring wordt.

Credits: GAS

Credits: GAS

Een internationale retailstrategie

Parallel aan de lancering van het nieuwe winkelconcept wil GAS zijn positie in de retailsector versterken door middel van een geïntegreerde strategie die de opening van monobrandwinkels combineert met de consolidatie in belangrijke multibrandruimtes, met de opening van nieuwe shop-in-shops in Europa. Dit project zal de samenwerking met Reliance, dat al 35 GAS-monobrandwinkels in India beheert, ondersteunen. In India is de aanwezigheid van het merk al stevig verankerd dankzij de samenwerking met Reliance, dat momenteel 35 GAS-winkels in het land beheert. Deze strategische aanpak maakt het mogelijk het nieuwe format te testen en te optimaliseren, met als doel het wereldwijd schaalbaar te maken en een consistente retailervaring te bieden in alle belangrijke markten van het merk.

Credits: GAS

GAS: innovatie en traditie voor een nieuw hoofdstuk in de retail

Met deze evolutie vernieuwt GAS niet alleen zijn retailmodel, maar bevestigt het ook zijn identiteit als speler in de denimwereld, die in staat is innovatie en traditie te combineren in één visie. Het nieuwe winkelconcept is de eerste stap in een traject dat erop gericht is het winkelconcept in het segment van GAS te herdefiniëren.