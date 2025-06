GAS versnelt zijn digitale transformatie: Nieuw project van start in samenwerking met Retex

GAS, het iconische Italiaanse denim- en streetwearmerk, kondigt de start aan van een ambitieus project voor digitale transformatie, ontwikkeld in samenwerking met Retex – een MarTech-bedrijf dat gespecialiseerd is in innovatieve retailoplossingen.

Met een sterke focus op groei, internationale expansie en procesoptimalisatie investeert GAS in een geïntegreerd, flexibel en verbonden operationeel model dat inspeelt op de hedendaagse marktuitdagingen en de efficiëntie op alle niveaus van de organisatie versterkt.

De kern van het project is de implementatie van een ERP-systeem van de nieuwste generatie: Infor CloudSuite Fashion. Deze oplossing is specifiek ontwikkeld voor de mode-industrie en wordt gecombineerd met een headless commerce-platform voor het beheer van omnichannel B2B-bestellingen en aanvulprocessen.

“De invoering van de Infor M3 ERP-oplossing in SaaS-vorm is een strategische keuze om de groei en verdere ontwikkeling van onze onderneming te ondersteunen,” zegt Rino Castiglione, CEO van GAS. “Dankzij een platform dat continu wordt geüpdatet en volledig is afgestemd op onze sector, kunnen we alle kernfuncties – van administratie en productie tot verkoop – op een geïntegreerde en efficiënte manier aansturen.

Het internationale karakter van de oplossing en de gestructureerde aanpak stellen ons in staat om optimaal samen te werken met onze buitenlandse dochterondernemingen. Dit project vloeit voort uit een heldere visie, de ambitie om te investeren in de best beschikbare technologie en ons vertrouwen in een partner als Retex, met aantoonbare ervaring in de modesector en wereldwijde implementaties.”

Het project omvat:

De integratie van het Infor CloudSuite Fashion-systeem, ontworpen voor de mode-, luxe- en designsector. Het biedt volledige controle over bedrijfsprocessen, ondersteunt de doorontwikkeling van operationele workflows en maakt de geleidelijke integratie van AI in het strategisch management mogelijk.

De introductie van het B2B CX Order Management-platform, dat een intelligente aansturing van gedistribueerde voorraden en een flexibelere, aanpasbare orderworkflow mogelijk maakt – geheel afgestemd op de nieuwe omnichannel-eisen van de modebranche.

“We zijn trots dat we een merk met zoveel geschiedenis als GAS mogen ondersteunen in zijn digitale transformatie. Nu meer dan ooit hebben bedrijven nood aan partners die technologische integratie, vereenvoudiging en performance kunnen leveren. In een marktlandschap waarin digitale verandering constant is en wordt aangestuurd door AI, zijn schaalbare en op maat gemaakte oplossingen cruciaal voor het modesysteem.” Gionata Galdenzi, Industry Lead Fashion & Luxury bij Retex.

Met dit project versterkt GAS zijn positie als eigentijds merk dat stijl en innovatie verenigt. Het bedrijf is klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven – een toekomst waarin technologie fungeert als strategische hefboom voor meer connectiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid.

