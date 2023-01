Gassan Diamonds trekt naar Rotterdam

Diamantair Gassan Diamonds opent een winkel in Rotterdam, zo meldt De Ondernemer. De winkel vanaf begin maart te vinden zijn op De Meent.

Het is het eerste verkooppunt in Nederland dat buiten Amsterdam te vinden is. Gassan Diamonds heeft al drie winkels in Amsterdam, veertien shops op Schiphol en vijf op het Changi Airport in Singapore.

Gassan Diamonds focust tegenwoordig meer op de Nederlandse markt, zo is te lezen bij De Ondernemer. Het bedrijf wil niet al te zwaar meer leunen op buitenlandse toeristen. Het bedrijf gaf bijvoorbeeld rondleidingen door het bedrijf en de diamantslijperij waarna toeristen vaak wat kochten bij het bedrijf.