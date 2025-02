GateSix breidt uit met eerste fysieke locatie

Producten van het Nederlandse merk Gatesix, dat zich richt op luxe aluminium reiskoffers, zijn verkrijgbaar in de In-Huys store, gelegen in het hotel De L’Europe. Dit is de allereerste fysieke retaillocatie van het merk, zo meldt oprichter Niek Koedam op LinkedIn.

"We kijken ernaar uit om samen nog meer reizigers te voorzien van de perfecte aluminium travel companion!", aldus Koedam, die in de mode-industrie bekend is als oprichter van het herenmodemerk Nølson.

Sinds januari 2025 biedt Gatesix premium reiskoffers van 100 procent aluminium via zijn officiële webwinkel aan. Het merk heeft daarnaast een exclusieve lijn van reisaccessoires ontwikkeld, waaronder toilettassen en paspoorthouders. Hotel De L’Europe, in het hart van Amsterdam, is de eerste fysieke retaillocatie van het merk.