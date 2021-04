Gedragen verhalen: bij ReShare krijg je de komende dagen een herinnering bij je kledingstuk

Beeld: Leger des Heils ReShare

“Deze jurk heb ik gekocht op Curaçao. Ik had hem aan op één van de mooiste verjaardagen die ik ooit gevierd heb. Lekker weer, lekker eten en úren gedanst.” In kleine, ronde letters staat dit op een kaartje geschreven dat met een touwtje is bevestigd aan een zomerjurk. De jurk hangt in een van de tien tweedehands kledingwinkels van het Leger des Heils, de zogenaamde ReShare Stores. De afgelopen weken kon iedereen die hier kleding kwam inbrengen er een klein verhaal bij schrijven voor de koper. De kledingstukken zullen de komende dagen worden verkocht, tijdens de derde Week van het Tweedehands Textiel, onder de noemer ReShare Your Memories.

De Week van het Tweedehands Textiel

De Week van het Tweedehands Textiel is een initiatief van het Leger des Heils ReShare. Het doel van het project is om meer aandacht te genereren voor de duurzame kanten van tweedehands textiel en kleding, aldus Thamar Keuning, medewerker marketing en communicatie bij Leger des Heils ReShare. En dat zonder ‘met het vingertje te zwaaien’, zoals ze zelf zegt. “Je wilt er juist iets leuks van maken.”

Voor het project werkt het Leger des Heils samen met verschillende partners, van de Gemeente Almere tot modelabel Vanilia, die uiteenlopende evenementen organiseren. Zo zijn er inzamelacties, reparatieworkshops en webinars. Keuning: “Maar we wilden natuurlijk ook in onze eigen winkels iets doen.”

Het idee voor ReShare Your Memories kwam voort uit de gedachte dat kleding zijn waarde is verloren, vertelt Keuning. “Vroeger was kleding commercieel gezien veel meer waard dan tegenwoordig. Nu is het een beetje een wegwerpproduct geworden. We vroegen ons af: hoe kunnen we die waarde terugbrengen?”

Emotionele waarde

De waarde van een kledingstuk zit hem niet alleen in het materiaal, maar ook in de ervaringen en herinneringen die eraan verbonden zijn, merkt Keuning op. “Die kant van een kledingstuk is belangrijk, maar wordt vaak vergeten, terwijl het - zeker bij tweedehands kleding - eigenlijk op de voorgrond zou moeten staan. Als je kijkt naar wat je er allemaal in hebt meegemaakt, is het kledingstuk veel meer waard dan alleen een stuk stof,” stelt ze. “Ook kleding van een fast fashion-keten kan heel waardevol zijn als je er iets bijzonders in hebt beleefd.”

De aandacht voor kleding als drager van herinneringen en verhalen groeit. Onlangs verscheen op Netflix de serie ‘Worn Stories’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Emily Spivack. Het is een reeks van acht afleveringen waarin ‘gewone’ mensen vertellen over hun meest geliefde kledingstukken. Zo vertelt voormalig club kid Ernie over het zelfgemaakte pak waarin hij Joan Rivers ontmoette, mevrouw Park over de zachte gele trui die ze altijd naar haar seniorendansclub draagt, en toont Ross de roodzijden das die zijn oma ooit maakte en die hij nu draagt als hij haar mist. En inderdaad: de kledingstukken krijgen daardoor iets magisch.

Met ReShare Your Memories brengt ReShare dit soort verhalen naar boven. “Door die verhalen ga je anders naar de kledingstukken kijken, ze krijgen een extra dimensie,” aldus Keuning. “Het is veel leuker om een kledingstuk te dragen waarvan je weet dat waar het geweest is en wat het heeft meegemaakt. Dat draag je met je mee.”

Verhalen doorgeven

Keuning hoort veel positieve reacties op het project. “Sommige mensen gaan de hele winkel door en lezen alle kaartjes,” lacht ze. Er zitten dan ook geweldige anekdotes tussen. “Deze fantastische broek had ik aan toen ik mijn echtgenote leerde kennen bij het kanoën,” schrijft een man over zijn pantalon. “Ze vertelde me later dat ze wist dat ik de ware was op het moment dat ze mijn broek zag.” Niet alle verhalen zijn even lang. Zo staat er op het kaartje van een zwarte blouse: “Gekocht voor een feest, maar feest ging niet door.” “Maar hoe kort of lang de verhalen ook zijn, het is altijd leuk om wat meer van de achtergrond van het stuk te weten,” vindt Keuning. “De mensen die zo’n kledingstuk kopen vinden het mooi dat ze daarmee ook een herinnering in handen hebben.”

Ook donateurs zijn enthousiast. Keuning: “Voor sommige mensen is het makkelijker om kleding weg te doen in de wetenschap dat daarmee het verhaal niet verloren gaat, maar meegegeven wordt aan de volgende drager.”

Is dit misschien iets voor de lange termijn? Met die gedachte speelt Keuning ook. “We overwegen wel om dit te blijven doen, ja. Ik denk niet dat iedereen altijd zin of tijd heeft om zo’n kaartje in te vullen, maar dat hoeft ook niet. Ook bij kledingstukken zonder kaartje kun je je afvragen: waar zou het geweest zijn?”

De Week van het Tweedehands Textiel loopt nog tot en met 27 april.