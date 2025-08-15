Gedurfd, briljant, blauw: Hoe de kleur van het jaar 2027 een nieuwe standaard zet voor merkactivaties

Een gedurfde, verzadigde kleur die een fysieke ruimte overneemt, heeft iets onmiskenbaar magnetisch. WGSN's Kleur van het Jaar 2027, Luminous Blue, bewijst dit op spectaculaire wijze. Beschreven als 'zowel mysterieus als excentriek', is dit rijke, krachtige blauw een baken geworden voor merken die gedurfd genoeg zijn om kleur te gebruiken als een volwaardig storytelling-instrument in hun activaties. Het is een tint die moeiteloos veelzijdigheid combineert met levendigheid, waardoor het een ideaal ankerpunt is voor merkbeleving, waar emotie, innovatie en functionaliteit samenkomen.

Clare Smith, senior kleurstrateeg bij WGSN, noemt Luminous Blue een tint met brede aantrekkingskracht, die het thema van 2027 belichaamt: de verbondenheid van tegenstellingen. Dit is niet zomaar een mooie kleur, het is een concept dat tot leven is gebracht. De tint legt een spanning vast tussen praktisch en speels, serieus en spiritueel, wetenschap en emotie. Wanneer merken een kleur als deze in hun fysieke installaties verwerken, schilderen ze niet alleen muren, maar roepen ze een stemming, een mindset en een cultureel moment op.

Ikea Hus of Frukta Credits: Studio Xag.

Kijk maar naar IKEA's Hus of Frakta pop-up in Oxford Street in Londen, die de ruimte transformeerde tot een verzadigd blauw droomlandschap. Een meeslepende knipoog naar hun iconische draagtas, maar dan op theatrale schaal. De overweldigende kleurgolf was meer dan een visuele stunt; het was een duik in een wereld waar kleur het tempo, de stemming en de zintuiglijke betrokkenheid bepaalt. De pop-up maakte het iconische IKEA-blauw levendig, dynamisch en zelfs speels, precies wat een fysieke merkactivatie zou moeten doen.

Burberry Harrods Takeover Credits: Burberry

Het is een stap die ook in de luxesfeer wordt nagevolgd. Burberry's Harrods-overname met hun Knight Blue, een naaste verwant in het kleurenspectrum, toonde aan hoe een diep, meeslepend blauw het merkverhaal kan versterken en tegelijkertijd de aandacht trekt. De diepte van de tint gaf een ingetogen kracht en verfijning, waardoor bezoekers werden uitgenodigd om te blijven hangen en de sfeer te absorberen. Ondertussen maakte Tiffany & Co.'s pop-up in Parijs, ontworpen door OMA, gebruik van een soortgelijk juweelachtig drama. De schittering van hun kenmerkende diamanten werd weerspiegeld door scherpe, reflecterende blauwtinten die tegelijkertijd modern en tijdloos aanvoelden.

Tiffany & Co. Paris Pop-Up by OMA Credits: Benoit Florençon via Tim Nash.

La Prairie SKP Beijing Pop Credits: Beijing SKP

Ook beautymerken hebben deze levendige blauwtrent omarmd. De strakke, futuristische ruimtes van La Prairie dompelden hun huidverzorgingsrituelen onder in een koele, lichtgevende gloed, waarmee innovatie en puurheid werden benadrukt. Yves Saint Laurents zomerse beauty-oase op de luchthaven Parijs Charles de Gaulle gebruikte een rijk, glinsterend blauw om een ontsnapping te creëren, een cocon van rust en creativiteit te midden van de drukte. Dit bewijst dat een gedurfde kleur niet alleen de aandacht trekt, maar ook de ziel kalmeert.

YSL Beauty Pop-Up, Paris Charles de Gaulle Credits: Moodie Davitt Report via Tim Nash

Wat een kleur als Luminous Blue zo impactvol maakt in fysieke activaties, is het vermogen om simpele decoratie te overstijgen en een middel te worden voor emotionele verbinding. Kleur, vooral een zo opvallend als deze, activeert herinneringen en stemmingen op manieren die digitaal slechts kunnen worden gesuggereerd. Het nodigt uit tot interactie, stimuleert fotowaardige momenten en helpt een onderscheidende merktaal te bouwen die consumenten kunnen ervaren, niet alleen zien. Het is tastbaar, meeslepend en onvergetelijk.

Kijkend naar de toekomst, is die helder, of beter gezegd, schitterend blauw. Nu merken steeds vaker proberen door de ruis heen te breken met meeslepende, zintuiglijke activaties, zal de kracht van gedurfde, conceptueel rijke kleurenpaletten alleen maar toenemen. We kunnen verwachten dat vergelijkbare elektrische tinten niet alleen worden gebruikt om de aandacht te trekken, maar ook om sferen te creëren die de merkwaarden op veelzijdige manieren weerspiegelen, van kalmerende heiligdommen tot energieke ervaringscentra.

Voor merken die klaar zijn om deze trend te omarmen, gaat het om meer dan alleen het aanbrengen van een sterke tint. Het gaat erom deze zorgvuldig te verweven in het storytelling-weefsel van hun ruimtes. Zo creëren ze momenten die zowel intiem als uitgebreid aanvoelen, speels maar toch diepgaand. Wanneer kleur met vertrouwen en creativiteit wordt gebruikt, wordt het meer dan alleen een tint: het is een culturele betekenisdrager, een sfeermaker en een uitnodiging om dieper in de wereld van een merk te duiken.

In een tijd waarin fysieke winkels harder dan ooit moeten vechten om de aandacht van de consument, kan het gebruik van kleur een levendige oplossing bieden: boeien, verbinden en converteren.

En de kleur van het jaar 2027 is meer dan klaar om de weg te wijzen.

Burberry Harrods Takeover Credits: Burberry

Ikea Hus of Frakta Credits: Studio Xag

YSL Beauty Pop-Up, Paris Charles de Gaulle Credits: Moodie Davitt Report