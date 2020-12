‘Geen extreme drukte op 5 december in winkelstraten’

Sinterklaasdag zorgde niet voor een enorme hausse aan mensen in de winkelstraten, aldus Betaalvereniging Nederland. De pinbetalingen in de detailhandel lag minder dan 5 procent hoger dan op een normale zaterdag in september, aldus de vereniging in een persbericht. Ook op de vrijdag voor Pakjesavond was het niet drukker dan op een normale vrijdag.

Op 5 december was het vooral druk in boekenwinkels en op markten. Bij beide waren 40 procent meer pinbetalingen te zien. In modewinkels lag het aantal pinbetalingen juist 30 procent lager dan een normale zaterdag.

Vanwege het Sinterklaasweekend werd gevreesd dat het opnieuw druk zou worden in de winkelstraten. Een weekend eerder, dat in het teken stond van Black Friday, werden in diverse steden winkels in het centrum gesloten omdat de coronamaatregelen niet meer te handhaven waren.