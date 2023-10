Geen inflatie maar deflatie: Het leven voor het eerst sinds jaren minder duur

Er is voor het eerst in jaren sprake van een deflatie, zo blijkt uit de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie kwam in oktober namelijk neer op min 0,4 procent. Dit heeft echter vooral te maken met flink lagere energieprijzen.

De kosten voor energie waren in oktober 2023 gemiddeld 40 procent goedkoper dan in oktober 2022. Een kanttekening: de prijzen worden hiervoor op een andere manier berekend. Exclusief energie bedroeg de inflatie 5,1 procent, zo blijkt uit de voorlopige cijfers.

De inflatie houdt in winkels dus aan. Zo zijn boodschappen bijvoorbeeld nog 8,7 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder. Daarnaast zijn diensten, zoals een bezoekje aan de kapper, ook nog steeds duurder: 4,7 procent. Hoe het met de inflatie in kleding- en schoenenwinkels zit, wordt niet bekendgemaakt door het CBS.