Geen papieren bonnetje meer bij Zara en Bershka: Belgische organisatie Testaankoop steekt er een stokje voor

Spaanse modeketens Zara en Bershka geven sinds kort geen papieren kassabonnen meer. Maar, volgens Testaankoop worden de rechten van de consument ‘ernstig geschonden’, zo meldt Testaankoop in een persbericht. Testaankoop stapt daarom naar de Economische Inspectie om de vraag naar deze praktijk te bestraffen.

Wie nog een bonnetje wil ontvangen bij Zara of Bershka moet zijn telefoonnummer of e-mailadres opgeven. De Spaanse modeketens sturen de consument vervolgens verder naar een website waar ze hun kassabon kunnen controleren of krijgen via hun mail een digitale bon toegestuurd, zo is te lezen.

Hoewel er sprake is van een innovatie, moeten consumenten altijd de keuze kunnen maken tussen een papieren of digitale kassabon, vindt Testaankoop. De digitale kloof wordt hierdoor groter. “Het feit dat veel klanten tevreden zijn met een digitale kassabon betekent nog niet dat anderen er geen recht meer op zouden hebben”, aldus Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop.

Testaankoop is naar de Economische Inspectie gestapt en heeft minister van Economie Dermagne opgeroepen om ervoor te zorgen dat de verplichting om een kassabon af te geven, op papier of digitaal, naar keuze van de consument duidelijk in de wet wordt vastgelegd.