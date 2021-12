Gemeente Amsterdam heeft toeristische bestemming geschrapt van 167 panden in de binnenstad

Gemeente Amsterdam heeft vrijdag met onmiddelijke ingang de toeristische of horecabestemming geschrapt van 167 panden in de Amsterdamse binnenstad. Dat staat in het voorbereidingsbesluit Winkeldiversiteit Centrum 2 dat de gemeenteraad 24 december jl. publiceerde.

Het gaat om winkels in de oude binnenstad en veertig omliggende en aangrenzende straten in stadsdeel Centrum. De panden waarom het gaat staan op dit moment leeg of hebben een dubbele bestemming, waarvan één op toeristen gericht. Het is wel toegestaan om het pand een bestemming voor een breed publiek te geven, bijvoorbeeld als kleding- of boekwinkel, kapperszaak of sportschool, zo schrijft De Volkskrant.

Volgens wethouder Victor Everhardt is het een extra poging om de balans in de binnenstad te verbeteren ten gunste van bewoners. "Amsterdam is in de eerste plaats een stad om in te wonen en pas in de tweede instantie om te bezoeken," aldus de wethouder tegenover Het Parool.

In een deel van het centrum is het sinds 2017 al verboden nieuwe toeristenwinkels te openen.