Gemeente Amsterdam onderzoekt of airco's winkels verplicht uit moeten

De Gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of de airco's uitgezet moeten worden als de deuren openstaan, zo meldt het Parool. Winkels worden daarnaast ook gevraagd om deuren te sluiten als de verwarming aanstaat.

Wethouder Zita Pels van Duurzaamheid kondigde dit aan tijdens een commissievergadering, aldus Het Parool. De aanleiding was D66-lid Rob Hofland die vroeg of Amsterdam het beleid van het Spaanse parlement zou kunnen hanteren. Vorige maand besloot het Spaanse parlement dat de airconditioning in openbare ruimtes niet lager dan 27 graden gezet mogen worden in de zomer en op 19 graden in de winter. Na klachten werd extra extra uitleg gegeven: er wordt 'flexibel' gehandhaafd in onder andere winkels, restaurants en sportscholen. Bij een eventuele controle moet wel aangegeven worden waarom de airco niet op 27 graden staat. Recent kwam daar ook het besluit in Parijs bij waar deuren dicht gehouden moeten worden wanneer de airco aanstaat.

Winkelbranchevereniging INretail gaf destijds al aan dat het niets ziet in een verplichting voor winkels om de deuren gesloten te houden wanneer de airco aanstaat. De organisatie vind het beter deze beslissing te laten bij de ondernemers.