‘Gemeente Rotterdam scheldt huren van winkeliers deels kwijt’

Winkeliers en horeca-uitbaters die gevestigd zijn in panden van de gemeente Rotterdam kunnen hun huur gedeeltelijk terugkrijgen. Dat schrijft het AD. Huurders kunnen tot vijftig procent korting op de huur van het afgelopen jaar krijgen, mits zij kunnen aantonen dat ze minder of geen inkomsten hebben als gevolg van de coronacrisis. De gemeente verwacht dat het initiatief zo’n tien miljoen euro gaat kosten.

Huurders konden al gebruik maken van een coulanceregeling, waardoor hun huurbetalingen werden uitgesteld. 185 huurders maakten daar tot nu toe aanspraak op. Wethouders Bas Kurvers (VVD) en Roos Vermeij (PvdA) vrezen echter dat de rekeningen zich bij huurders opstapelen, met als gevolg dat ze op de lange termijn alsnog failliet gaan. Vermeij: “We hopen dat commerciële verhuurders dit voorbeeld volgen en waar mogelijk ook coulant omgaan met het innen van achterstallige rekeningen.”

In februari werd bekendgemaakt dat ook de gemeente Amsterdam huurders in gemeentepanden korting geeft. Het ontbreekt de gemeente echter aan middelen om alle huurders hetzelfde deel van de huur kwijt te schelden, zo meldde het AD destijds. In totaal heeft de gemeente Amsterdam 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat budget moet worden verdeeld over 1200 huurders in 1500 gemeentepanden.