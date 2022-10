Gemeente Veenendaal wil nieuwe ondernemers in centrum zien

De gemeente Veenendaal en Stichting Winkelstad Veenendaal werken samen om nieuwe ondernemers de binnenstad in te krijgen, zo staat in het persbericht. Pakjeplek.nl toont alle relevante informatie over het centrum.

Het platform toont cijfers van het centrum, maar ook persoonlijke verhalen van ondernemers. Het moet nieuwe ondernemers naar de stad lokken. Het totaalaanbod in de binnenstad is groter dan ooit, zo is te lezen. Veenendaal biedt zo’n vierhonderd locaties voor winkels, horeca, cultuur of kantoren en trekt ongeveer 20.000 bezoekers per zaterdag.

Henny Jansen, binnenstadsmanager bij Winkelstad Veenendaal in het persbericht: “Veenendaal is een middelgrote plaats met een enorme regionale aantrekkingskracht. We zien dat meer ondernemers de weg naar Veenendaal weten te vinden, maar voor een groot deel zijn we nog relatief onbekend. Met dit platform willen we daar verandering in brengen.”