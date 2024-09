Genoeg kleding op de aardbol: This is Free Fashion reageert op fast fashion met pop-upstore in Tilburg

Nieuw modemerk This is Free Fashion gaat de strijd aan met grote modemerken door tweedehands kleding aantrekkelijk te maken voor een groot publiek. Het modemerk opent dit weekend een pop-upstore in Tilburg die laat zien dat tweedehands kleding ook een luxe uitstraling kan hebben, zo maakt This is Free Fashion bekend in een persbericht.

De pop-upstore moet een luxe winkelervaring bieden, vergelijkbaar met een ervaring in een high-end modezaak. This is Free Fashion heeft een verschil: alle kleding in de pop-upstore is gratis. Volgens de organisatie zullen er chique, tweedehands mode-items te vinden zijn die tijdloosheid, stijl en luxe uitstralen.

Er kan een beperkt aantal bezoekers per keer de winkel betreden. This is Free Fashion wil hiermee de ‘exclusieve winkelervaring’ waarborgen. Bezoekers krijgen bij de ingang maximaal drie kaartjes. Per kaartje mag men één item aanschaffen. De pop-upstore is gevestigd op het Pieter Vreedeplein in Tilburg en opent in september iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 10:00 tot 17:00 de deuren. De tijdelijke winkel opent op 7 september voor het eerst haar deuren. De opening gaat gepaard met een modeshow.

This is Free Fashion is opgericht door Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os. Het non-profit initiatief komt voort uit de gedachte dat er al genoeg kleding op de aardbol is. Het doel is om kledingstukken hun waarde terug te geven en tweedehands mode populairder te maken. Vorstenbosch en Van Os hopen het initiatief in de toekomst uit te rollen naar meerdere plaatsen in Nederland.