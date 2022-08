Gerry Weber introduceert nieuw winkelconcept

Duits merk Gerry Weber introduceert een nieuw winkelconcept, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het concept zal dit najaar worden uitgerold in diverse nieuwe winkels en heropende winkels.

Het merk heeft de afgelopen maanden al diverse elementen van het nieuwe concept getest in een winkel in Münster en rolt nu het volledige nieuwe winkelconcept uit. Gerry Weber wil met het nieuwe winkelconcept de nieuwe positionering van het merk tastbaar maken in de verkooppunten, aldus het persbericht.

In het concept is gekozen voor lichte en warme kleuren, natuurlijke materialen en een duidelijk lijnenspel, aldus het persbericht. De toonbank is verwisseld voor een 'service counter' waar ook koffie geserveerd wordt en bezoekers hun telefoon kunnen opladen.

Nieuw winkelconcept van Gerry Weber. Beeld via Gerry Weber