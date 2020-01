Gerry Weber plant nieuwe winkelopeningen

Nog geen maand na het afronden van de insolventieprocedure kondigt Gerry Weber International AG aan drie nieuwe winkels te willen openen. De eerste winkelopening staat gepland voor april of mei in Luik, België. Dat meldde Urun Gursu, productdirecteur bij het Duitse modemerk, afgelopen maandag in de Gerry Weber showroom in Düsseldorf.

België is een potentiële markt voor meer winkelopeningen als onderdeel van Gerry Weber’s retailexpansie tot aan 2022. De nieuwe winkel in Luik zal worden beheerd door het bedrijf Haller.

“We hebben lege plekken achtergelaten als gevolg van de winkelsluitingen. Over deze locaties zijn we nu actief in gesprek met franchisepartners,” aldus Gursu tegenover FashionUnited. Het hoofddoel van de geplande nieuwe winkels is het opvullen van ‘lege plekken’ met verkooppotentieel.

Gerry Weber beschikt momenteel over 500 verkooppunten wereldwijd, en sloot afgelopen november zo’n 189 eigen winkels. Gerry Weber startte begin vorig jaar een insolventieprocedure met als doel het bedrijf te herstructureren en een nieuwe financiële structuur op te bouwen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Gerry Weber