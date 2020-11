Grootste deel Black Friday-deals dagen van te voren al online

Deze vrijdag is het Black Friday, de dag veel retailers kortingen geven naar het Amerikaanse voorbeeld. Black Friday wordt echter steeds meer een Black Week, zo blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker SuperSales. 90 procent van de Black Friday-acties zijn namelijk de maandag ervoor al actief.

SuperSales nam honderd online retailers onder de loep. Slechts één op de twintig winkeliers past pas met acties op Black Friday zelf. Dat de acties verspreid zijn over de week, lijkt een reactie te zijn van de retailers op de oproep om Black Friday meer te verspreiden. Deze oproep werd gedaan in het kader van de veiligheid en om de drukte in te perken bij onder andere pakketbezorgers.

Om een vergelijking met vorig jaar te maken: in 2019 startte een kwart van de retailers eerder dan Black Friday met de acties. Nu gaan de acties bij 95 van de 100 onderzochte webshops eerder dan vrijdag online. “Eén van de redenen hiervoor is natuurlijk de coronacrisis en de oproep om drukte tijdens Black Friday te voorkomen. Daarnaast hebben veel winkels gemerkt dat de distributie van al die pakketten binnen een paar dagen een flinke uitdaging is, waardoor de winkeliers de bestellingen liever over de gehele week verdelen,” aldus Pim van den Broek, mede-eigenaar van SuperSales, in het persbericht.