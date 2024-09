Gymshark opent eerste Nederlandse winkel in voorjaar 2025

Gymshark opent in het voorjaar van 2025 de eerste Nederlandse winkel in Amsterdam. Deze winkel markeert tegelijkertijd de eerste winkel op het Europese vasteland, zo maakt het Britse sportmodemerk bekend in een persbericht. Nederland is een van de grootste markten voor Gymshark.

Het Britse sportmodemerk kiest de Amsterdamse Kalverstraat als locatie. De winkel wordt ruim 10.000 vierkante meter groot en moet de ‘kernervaring van de toekomstige winkel in Westfield White City (Londen) evenaren’. Dit filiaal opent begin 2025 de deuren.

Naast de opening van de Amsterdamse winkel en de toekomstige winkel in Londen, staan er nog twee winkelopeningen gepland. Zo opent Gymshark in oktober de allereerste retail outlet pop-upstore in Bicester Village (Oxfordshire, Engeland). Deze blijft geopend tot en met januari 2025. In de zomer van volgend jaar opent het Britse sportmodemerk ook nog een vestiging in het noorden van het Verenigd Koninkrijk.

Gymshark hintte eerder al op een wereldwijde expansie, waarbij uitbreiding in Europa en de Verenigde Staten hoog op het lijstje stond. Hoewel het even leek alsof er eerder een Amerikaanse winkel zou komen, kiest het Britse merk er toch voor om de eerste fysieke winkel buiten de thuismarkt te openen in Nederland.