H&M Beauty rolt fysieke winkels verder uit

Nadat de allereerste standalone H&M Beauty-winkel vorig jaar in Oslo werd geopend, wordt het concept nu verder wereldwijd uitgerold. Dit najaar openen twee nieuwe H&M Beauty-winkels in H&M thuisstad Stockholm, zo is te lezen in een persbericht.

De winkels bieden niet alleen H&M Beauty producten, maar bieden ook items van externe partijen aan. H&M Beauty benadrukt dat het merkenportfolio opnieuw is vormgegeven en dat er in totaal 80 beautymerken te vinden zijn bij de winkels. Zo verkoopt het Mac Cosmetics, e.l.f. Beauty, Kylie Cosmetics, Anastasia Beverly Hills en Morphe.

Toen de eerste H&M Beauty winkels open gingen in 2023 meldde het bedrijf dat het een eerste stap was richting het doel om ‘fysiek en digitaal een beautyuniversum te creëren waar de klant zich kan laten inspireren en zijn hele look kan kopen’.