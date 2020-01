H&M breidt uit naar Centraal Amerika

H&M gaat winkels openen in Centraal Amerika. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. De eerste winkel moet aan het einde van 2020 open gaan in Panama.

H&M heeft een franchiseovereenkomst gesloten met Hola Moda S.A. voor de uitrol van H&M in Centraal Amerika. Hola Moda heeft retailervaring in vijftien landen in het gebied, zo meldt het persbericht. “Centraal Amerika heeft grote potentie en we zien er naar uit om onze eerste winkel in Panama aan het einde van 2020 te openen,” aldus CEO van H&M, Karl-Johan Persson, in het persbericht.

“Deze samenwerking is in het bijzonder belangrijk voor ons omdat het ons team een kans geeft met H&M samen te werken om duurzaamheid in onze industrie en regio te promoten,” aldus Mehdi Beneddine, president van Hola Moda, in het persbericht.