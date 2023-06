‘H&M brengt compact winkelconcept naar België’

De Zweedse modegigant H&M heropende onlangs zijn flagshipstore in Antwerpen nadat het een renovatie onderging. Nu brengt het een nieuw, compact winkelconcept naar België, zo meldt Pär Lindbäck, country manager voor Frankrijk, België en Luxemburg, in een interview met RetailDetail.

Het nieuwe concept wordt dit jaar nog uitgetest in België en betreft een concept voor kleinere steden dat consumenten een betere winkelervaring moet bieden. “Het is een concept dat we wereldwijd hebben ontwikkeld en dat we nog dit jaar naar België gaan brengen. Ik kan de locatie nog niet verklappen, want het contract is nog niet getekend”, meldt Lindbäck aan RetailDetail.

“Het gaat erom de juiste locatie en het juiste winkelformaat te vinden. Vroeger, in de periode voor de digitalisering, ging het enkel om locatie, locatie, locatie. Nu is het een combinatie van locatie en format.” Lindbäck laat ook weten dat de modeketen meer H&M Home-afdelingen toe zal voegen aan een aantal Belgische winkels, schrijft RetailDetail.