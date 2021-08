H&M Canada lanceert tweedehands platform H&M Rewear

De Canadese tak van H&M lanceert een resell platform. Het platform waar consumenten tweedehands items kunnen kopen en verkopen heeft de naam H&M Rewear gekregen, zo blijkt uit het persbericht in handen van FashionUnited. H&M Rewear lanceert op 7 september.

H&M Canada benadrukt in het persbericht dat op het platform items van elk merk verkocht en gekocht kan worden. Het platform is dus niet beperkt tot H&M en de zustermerken. “We hadden het gevoel dat het belangrijk is om inclusief te zijn voor alle merken in Canada in plaats van het platform te beperken tot alleen H&M producten,” aldus Frederic Tavoukdijian, country manager bij H&M Canada, in het persbericht. “We willen een bestemming creeëren voor Canadezen waar ze een actief onderdeel worden van circulariteit en ze een nieuw thuis kunnen vinden voor de items van elk merk in hun kast. Dit is een Canadees initiatief, dus H&M Canada zal de eerste zijn die Rewear lanceert.”

“Hoewel we kleding inzamelen in onze winkels, voelen we dat het belangrijk is om een tweede manier te bieden waarop klanten hun kleding kunnen recyclen. Met H&M Rewear bieden we niet alleen een plek voor Canadezen om hun producten her te gebruiken en te recyclen, maar geven we ze ook een platform waar ze een actief onderdeel kunnen worden van circulariteit,” aldus Geraldine Maunier-Rossi, hoofd marketing bij H&M Canada, in het bericht.

Het is niet bekend of H&M plannen heeft om Rewear verder uit te rollen naar andere regio’s of landen.